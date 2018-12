Polizeidirektion Bad Segeberg / Kaltenkirchen / Polizei erbittet ...

Kaltenkirchen / Polizei erbittet Hinweise nach diversen Pkw-Aufbrüchen

Bad Segeberg - In der Zeit von Dienstag, den 04.12.18, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 09:00 Uhr, wurden in Kaltenkirchen mindestens zehn Pkw aufgebrochen. Die Fahrzeuge waren in der Hamburger Straße, im Radensweg, in der Stubbenwiese, im Anne-Frank-Weg, im Libellenweg und am Funkenberg abgestellt. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten hauptsächlich Münzgeld, aber auch Geldbörsen mit persönlichen Papieren. Die Polizei in Kaltenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04191-30880 um Hinweise.

