Polizeidirektion Bad Segeberg / Kükels, Schwarzer Berg / Polizei ...

Kükels, Schwarzer Berg / Polizei erbittet Hinweise nach Diebstahl eines VW Multivans

Bad Segeberg - In der Zeit von Dienstag, den 12.03.19, 20:50 Uhr, bis heute, 04:30 Uhr, wurde in Kükels ein VW Multivan T 4 entwendet. Der Kleinbus stand zur Tatzeit auf einer Auffahrt in der Straße "Schwarzer Berg." Das hellgelbe Fahrzeug mit Segeberger Kennzeichen hat schwarze Bodenschweller und einen dunkelgelben Tankdeckel. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem aktuellen Standort geben?

