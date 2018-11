Polizeidirektion Bad Segeberg / Lentföhrden/ Hasenmoor - Feuer ...

Lentföhrden/ Hasenmoor - Feuer mit Gebäudeschäden

Bad Segeberg - Am gestrigen Dienstag sind in einem Alten- und Pflegeheim in Lentföhrden sowie in einem Wohnhaus in Hasenmoor Brände ausgebrochen, bei denen Gebäudeschäden entstanden sind.

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge entfachte das Feuer in Lentföhrden um 17:38 Uhr im Bereich des Flachdachs. Die Feuerwehr konnte es schnell löschen und sämtliche Bewohner aus der Einrichtung holen. Personen erlitten keinerlei Verletzungen. Schätzungen zufolge liegt der Brandschaden im vierstelligen Bereich.

Nur wenige Minuten später erhielt die Polizei zudem Informationen über ein Feuer in der Fuhlenrüer Straße in Hasenmoor, dass sich auf das Flachdach eines Wohnhauses ausgebreitete. Der Brand entstand im äußeren Bereich eines Edelstahlschornsteins. Die Höhe des reinen Sachschadens liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Brandursache ist in beiden Fällen noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Segeberg.

