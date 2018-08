Polizeidirektion Bad Segeberg / Norderstedt - Betrüger unterwegs

Norderstedt - Betrüger unterwegs

Bad Segeberg - Bereits am Mittwoch der vergangenen Woche (22.08.2018) haben Betrüger bei drei älteren Mitbürgern in Norderstedt Bargeld und Wertgegenstände ergaunert.

In allen Fällen erschienen jeweils zwei oder drei Täter nachmittags an der Wohnungstür der Geschädigten und gaben sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus, die in der Wohnung einen technischen Defekt / eine Störung am Fernseher beheben wollten. In der Wohnung lenkte ein Täter dann die Geschädigten unter anderem mit Fragen zur Kontonummer oder Ähnlichem ab. In der Zwischenzeit entwendete der zweite Täter Bargeld oder Wertgegenstände aus der Wohnung.

Geschädigt wurden eine 86-Jährige Norderstedterin und zwei 70 und 86 Jahre alte Norderstedter.

Genaue Täterbeschreibungen liegen derzeit nicht vor. Alle Täter waren männlich.

In dem Zusammenhang empfiehlt die Polizei stets misstrauisch zu sein und keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Im Zweifelsfall sollte vorher mit der vermeintlichen Firma telefonisch Rücksprache gehalten werden. Fragen nach Bargeld, Wertgegenständen und Bankverbindungen sind immer unseriös.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die weitere Ermittlungsarbeit übernommen.

Weitere Geschädigte können sich unter Tel. 040 / 52806-0 an die Polizei in Norderstedt wenden.

