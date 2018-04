Polizeidirektion Bad Segeberg / Norderstedt - betrunken Unfall ...

Norderstedt - betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Bad Segeberg - Am Freitagabend gegen 19:20 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen auf der Oadby-and-Wigston-Straße in Norderstedt eine augenscheinlich betrunkene Autofahrerin. Polizeibeamte aus Norderstedt trafen die Frau mit über 2 Promille zu Hause an.

An dem VW Golf der 69 Jahre alten Norderstedterin stellten die Beamten zudem frische Unfallschäden fest. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten der Unfallort in der Berliner Allee und ein angefahrener geparkter Audi festgestellt werden.

Durch einen verständigten Arzt wurde eine Blutprobe bei der Verursacherin entnommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und beschlagnahmten den Führerschein der Frau.

