Polizeidirektion Bad Segeberg / Norderstedt - Rollerfahrer nach ...

Norderstedt - Rollerfahrer nach Unfall geflüchtet

Bad Segeberg - Am vergangenen Dienstag ist es in Norderstedt zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin gekommen. Der beteiligte Rollerfahrer flüchtete unerlaubt und unerkannt von der Unfallstelle.

Gegen 19:25 Uhr fuhr die später Verletzte aus Richtung Ohechaussee durch die Gärtnerstraße in Richtung der Straße Halloh. An der Einmündung der Straße Ohlenhoff kam ihr ein Rollerfahrer entgegen. Dieser ließ sie an der Einmündung zunächst links abbiegen, bog dann seinerseits plötzlich ebenfalls in Richtung Halloh ab und kollidierte in der Folge mit ihrem Fahrrad. Die 28-jährige Norderstedterin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Fahrer des schwarzen Rollers fuhr weiter, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern.

Die Fahrradfahrerin beschrieb den männlichen Fahrer als schlank und mit einer langen Hose (vermutlich einer Jeans) sowie einem hellen T-Shirt bekleidet. Der Fahrer soll zudem einen dunklen Helm aufgehabt haben.

Die Verkehrsermittler der Polizei in Norderstedt-Mitte suchen nun Zeugen, die Hinweise zur Identität des Rollerfahrers geben können. Wer hat den beschriebenen Rollerfahrer mit seinem Gefährt gegen 19:30 Uhr im Bereich Halloh beobachten können? Hinweise nehmen die Beamten unter 040 535362-0 entgegen.

