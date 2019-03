Polizeidirektion Bad Segeberg / Norderstedt - Schuppen brennt ...

Norderstedt - Schuppen brennt vollständig nieder

Bad Segeberg - In der Nacht zum vergangenen Samstag ist in Norderstedt ein Feuer in einer Holzhütte ausgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Kurz vor Mitternacht meldete ein Zeuge einen brennenden Schuppen auf einem Hof im Hasloher Weg. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, konnte jedoch ein vollständiges Niederbrennen der Hütte nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese unter 040 528060 mitzuteilen.

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/19027 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_19027.rss2

Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg

Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de