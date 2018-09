Polizeidirektion Bad Segeberg / Norderstedt - Schwerer ...

Norderstedt - Schwerer Verkehrsunfall

Bad Segeberg - Am Freitag (21.09.2018) ist es in Norderstedt zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Schleswig-Holstein-Straße gekommen.

Um 17:45 befuhr ein 29-Jähriger aus Hamburg mit einem Mercedes Sprinter die Schleswig-Holstein-Straße in Richtung Hamburg. Etwa 100 m vor dem Kreisverkehr der Segeberger Chaussee (Bundesstraße 432) teilt sich die Fahrbahn der Schlesig-Holstein-Straße in eine Fahrbahn Fahrtrichtung Hamburg und in eine weitere Fahrbahn in Fahrtrichtung Kreisverkehr.

An dieser Stelle fuhr der 29-Jährige aus bislang unbekannter Ursache mittig zwischen beiden Fahrstreifen, offenbar ungebremst, gegen einen dort befindlichen Mast mit der Verkehrsbeschilderung.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Für die Unfallaufnahme musste die Schleswig-Holstein-Straße voll gesperrt werden.

