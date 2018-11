Polizeidirektion Bad Segeberg / Pinneberg - Alkoholisierter ...

Pinneberg - Alkoholisierter Autofahrer bekommt die Kurve nicht

Bad Segeberg - Bereits am vergangenen Freitag gegen 12 Uhr ist es im Bereich des Thesdorfer Weges zu einem Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen die Polizei einen weiteren Zeugen sucht.

Ein Rentner aus Pinneberg geriet im Rahmen eines Abbiegemanövers nach links in die Datumer Chaussee auf den dort rechtsseitig befindlichen Radweg und kollidierte schlussendlich mit seinem PKW mit zwei fest montierten Verkehrszeichen. Während der Fahrer unverletzt blieb entstand an dem VW ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 2000 Euro.

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer beobachteten die ungewöhnliche Fahrt des Golfs, hinderten den Rentner im weiteren Verlauf an einer Weiterfahrt und verständigten die Polizei.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten den Geruch von Alkohol bei dem 83-jährigen Autofahrer fest. Eine Überprüfung des Atemalkoholwertes ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Wache und veranlassten eine Blutprobe. Weiterhin beschlagnahmten sie den Führerschein des Rentners.

Zeugenangaben zufolge soll sich zum Zeitpunkt des Unfalls ein Passant auf dem Gehweg befunden haben. Der Golf soll diesen Mann nur knapp verfehlt haben. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen sowie insbesondere den in Rede stehenden Passanten, sich unter 04101-2020 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

