Polizeidirektion Bad Segeberg / Pinneberg, Am Hafen / Polizei ...

Pinneberg, Am Hafen / Polizei erbittet Hinweise nach Diebstahl eines Sprinters

Bad Segeberg - In der Zeit von Dienstag, den 04.12.18, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 08:00 Uhr, wurde in Pinneberg ein Fahrzeug von einem Gelände eines Autohändlers in der Straße "Am Hafen" entwendet. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Mercedes-Benz Sprinter II mit Kasten (lange Version). Zum Zeitpunkt des Diebstahls befand sich kein amtliches Kennzeichen am Kraftfahrzeug. Die Schadenshöhe liegt bei 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise.

