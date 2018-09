Polizeidirektion Bad Segeberg / Pinneberg / Versuchter ...

Pinneberg / Versuchter Handtaschenraub

Bad Segeberg - Am 13.09.18 gegen 11:15 Uhr ist es in der Pinneberger Fußgängerzone im Bereich einer Bank zu einer versuchten Raubtat gekommen.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen konnte eine Zeugin beobachten, wie eine männliche Person sich in der Straße Dingstätte einer etwa 70-jährigen Dame verdächtig näherte. Wenig später versuchte der Täter der Dame ihre Handtasche zu entreißen. Die Frau wehrte sich gegen die Wegnahme und brüllte den Täter lautstark an, seine Tat zu unterlassen. Als sich im nächsten Moment die genannte Zeugin einmischte und den Täter auf sein Handeln ansprach, ließ der Mann umgehend von der Dame ab und entfernte sich umgehend in Richtung der Straße Damm.

Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, welche jedoch ohne Erfolg verlief.

Der männlichen Täter mit südosteuropäischen Phänotyp soll schwarze, längere Haare haben, ca. 35-40 Jahre alt und ca. 170cm groß sein. Getragen haben soll er ein blau/schwarz/grau kariertes Hemd.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet weitere Zeugen des Geschehens, sowie insbesondere das bislang noch unbekannte geschädigte Opfer, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Etwaige Beobachtungen und weitere Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101 - 2020 entgegen.

