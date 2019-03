Polizeidirektion Bad Segeberg / Polizeidirektion Bad Segeberg / ...

Polizeidirektion Bad Segeberg / Polizei sucht Eigentümer von aufgefundenem Stehlgut

Bad Segeberg - Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen in Neumünster und Quickborn nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl am 21.12.2018 in Bad Segeberg fand die Polizei diverse Schmuckstücke, Schmuckboxen, Taschen und Lautsprecher. Die bisherige Zuordnung führte unter anderem zu einem weiteren Wohnungseinbruchsdiebstahl in Wahlstedt aus 2017. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler ist davon auszugehen, dass die bisher nicht zugeordneten Gegenstände aus weiteren Wohnungseinbrüchen in den Landkreisen Segeberg, Steinburg, Rendsburg-Eckernförde oder aus Neumünster stammen könnten. Unter https://schleswig-holstein.de/D E/Landesregierung/POLIZEI/Fahndungen/fahndungen_sachfahndung/pdSE_698 280_2018/pdHL_642690_2018.html können die aufgefundenen Gegenstände eingesehen werden.

Die rechtmäßigen Eigentümer werden gebeten, sich telefonisch während der Bürozeiten unter 04101-202-280 mit der SOKO-Wohnung in Pinneberg in Verbindung zu setzen oder eine E-mail an das Postfach Soko.wohnung.pdse@polizei.landsh.de zu schreiben.

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/19027 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_19027.rss2

Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg

Silke Westphal Telefon: 04551 884 - 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -