Polizeidirektion Bad Segeberg / Quickborn, Ziegenweg / Polizei ...

Quickborn, Ziegenweg / Polizei erbittet Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg - Am Mittwoch, den 19.09.18, kam es in Quickborn in der Zeit von 09:30 und 11.20 Uhr auf dem Parkplatz des Ärztezentrums im Ziegenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter schwarzer VW T-Roc wurde beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei 1500 Euro. An dem Fahrzeug wurde ein Zettel mit einer Telefonnummer hinterlassen. Diese war aber an keinen Teilnehmer vergeben. Der Unfallverursacher oder eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Quickborn unter 04106-63000 zu melden.

