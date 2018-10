Polizeidirektion Bad Segeberg / Rellingen / Ellerbek - Polizei ...

Rellingen / Ellerbek - Polizei erbittet Hinweise nach PKW-Diebstahl

Bad Segeberg - Sowohl in Ellerbek als auch Rellingen ist es jeweils zu einem PKW-Diebstahl gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sucht.

In Ellerbek entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Dienstagabend gegen 18.30 Uhr bis 7.45 Uhr am Folgetag einen im Bereich der Breslauer Straße auf einem Privatgrundstück abgestellten weißen Toyota, Typ RAV4, und flüchteten mit dem SUV in unbekannte Richtung.

Darüber hinaus machten sich Autodiebe am heutigen Morgen zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr an einem in der Holstenstraße in Rellingen ebenfalls auf einem Privatgrundstück unter einem Carport abgestellten Fahrzeug zu schaffen und fuhren mit dem schwarzen Mazda CX5 davon.

Hinweise zu dem jeweiligen Diebstahl, zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen aus den örtlichen Bereichen sowie zu dem Verbleib der beiden Fahrzeuge nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 entgegen.

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/19027 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_19027.rss2

Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg

Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de