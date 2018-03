Polizeidirektion Bad Segeberg / Seedorf / Hornsmühlen - ...

Seedorf / Hornsmühlen - Zigarettenautomat gesprengt

Bad Segeberg - Am vergangenen Donnerstag ist in den frühen Morgenstunden ein Zigarettenautomat in Hornsmühlen gesprengt worden.

Um 05:11Uhr weckte ein lauter Knall die Anwohner in der Straße Osterkamp.Bislang unbekannte Täter sprengten einen Zigarettenautomaten in der Straße und entwendeten Bargeld und Zigaretten.

Bei den Tätern handelt es sich vermutlich um vier jüngere Männer, die sich nach der Tat in Richtung der Einmündung An der Au / Mühlenweg entfernten. Von Zeugen werden alle als "schlank" beschrieben. Zwei der Täter sollen mindestens 180 cm groß gewesen sein, die beiden anderen Täter waren etwas kleiner. Bekleidet waren alle vier mit Jeanshosen und dunkler Oberbekleidung. Ein Täter führte eine Taschenlampe mit sich.

Das Landeskriminalamt (LKA) in Kiel hat die Ermittlungen dazu übernommen.

In dem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation in Garbek unter Tel. 04559 / 1883540 entgegen.

