Polizeidirektion Bad Segeberg / Tornesch - Brand einer Gartenlaube

Tornesch - Brand einer Gartenlaube

Bad Segeberg - Am gestrigen Montag ist in einem Kleingarten in der Friedlandstraße ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 14 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Feuerwehr, dass aus einer Gartenlaube Rauch dringen würde. Die Freiwillige Feuerwehr Tornesch suchte das Objekt umgehend auf und begann mit den Löscharbeiten des entstandenen Brandes.

In dem Gartenhaus befanden sich keine Personen. Allerdings erlitt eine Frau im näheren Umfeld leichte Verletzungen durch den abziehenden Qualm.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern derweil an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/19027 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_19027.rss2

Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg

Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de