Polizeidirektion Bad Segeberg / Tornesch - Zeugenaufruf nach ...

Tornesch - Zeugenaufruf nach Verdacht auf Sexualdelikt

Bad Segeberg - Im Anschluss an Feierlichkeiten anlässlich einer Halloweenveranstaltung im Bereich "Großer Moorweg" in Tornesch sind bei der Polizei in Pinneberg Hinweise auf ein mögliches Gewaltverbrechen eingegangen, infolgedessen die Kriminalpolizei ermittelt und Zeugen sucht.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge verließ ein weiblicher Partygast im Alter von 36 Jahren mit dunklem Haar zwischen zwei und drei Uhr nachts die Räumlichkeiten des Torneums in Tornesch. Im weiteren Verlauf soll ein Auto- oder Taxifahrer die lediglich noch mit einer dunklen Hose und einem dunklen Top bekleidete Frau mitgenommen und nach Hause gefahren haben. Zuvor kam es im unmittelbaren Nahbereich möglicherweise zu einem Sexualdelikt auf einem dort befindlichen Grünstreifen zwischen der Fahrbahn und dem Fußgängerweg. Die Frau weist leichte Verletzungen im Bereich der Arme und der Beine auf.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere der in Rede stehende Auto- oder Taxifahrer wird gebeten, sich unter 04101-2020 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Etwaige Hinweise weiterer Partygäste oder Passanten in diesem Zusammenhang werden ebenfalls unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegengenommen.

