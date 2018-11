Polizeidirektion Bad Segeberg / Wedel - Radfahrer bei Unfall ...

Wedel - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Segeberg - Am späten Nachmittag des gestrigen Tages ist es in der Feldstraße zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem PKW gekommen. Der Radfahrer hat dabei schwere Verletzungen erlitten.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 30-jähriger Hamburger um 17:19 Uhr mit seinem Fahrrad die Feldstraße aus Richtung Galgenberg kommend in Richtung Bahnhofstraße. Dazu nutzte er den Radweg, der sich auf der Fahrbahn befindet und nicht räumlich abgetrennt ist. In diesem Moment ging ein 30-jähriger Mann aus Wedel zu seinem Auto in der Feldstraße. Dieses war in einer Parkbucht rechtsseitig der Fahrbahn abgestellt. Als er die Tür des PKW öffnete, konnte der Radfahrer nicht mehr bremsen und stieß gegen die geöffnete Autotür, die auf den Radweg ragte.

Der Hamburger zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sanitäter brachten ihn daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Wedel unter 04103 5018-0 mitzuteilen.

