Polizeidirektion Flensburg / Dagebüll - Brand auf ...

Dagebüll - Brand auf Baustellenplatz verursacht hohen Sachschaden/Polizei sucht Zeugen

Dagebüll - Am Mittwochabend (31.10.18), um 22.10 Uhr, entdeckten Anwohner ein Feuer auf einem Baustellenplatz in der Straße Am Badedeich in Dagebüll und informierten über Notruf die Feuerwehr und die Polizei. Polizeibeamte befanden sich wegen eines anderen Einsatzes bereits in der Nähe und waren zügig vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Dagebüll war schon 10 Minuten später angerückt, um das Feuer zu löschen. Seit Monaten werden in Dagebüll Arbeiten für die Deichverstärkung durchgeführt. Die Arbeiter wohnen teilweise in ihren eigenen Wohnwagen auf dem Bauplatz. Drei dieser Wohnwagen, sowie ein Baucontainer mit Baumaterialien brannten vollständig aus. Ein neuwertiger Bagger fing ebenfalls Feuer und erlitt Totalschaden. Glücklicherweise befanden sich die Arbeiter wegen des Feiertages im langen Wochenende, so dass niemand verletzt wurde. Die Schadenshöhe wird auf über 200000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Die Kripo Niebüll hat die Brandermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04661-40110.

