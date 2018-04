Polizeidirektion Flensburg / Dannewerk: Zeugenaufruf nach ...

Dannewerk: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Dannewerk - Am Montag (02.04.18), gegen 18:45 Uhr, kam es auf der K30 zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten PKW.

Der Geschädigte befuhr aus Klein Rheide kommend die Hauptstraße in Richtung Norden. Zu diesem Zeitpunkt fuhr bereits ein silberfarbener Audi Kombi dicht hinter ihm. Als er nach links in die Straße Zum Schnepfennest abbiegen wollte, fuhr der Audi auf seinen roten VW Passat auf und entfernte sich weiter in Richtung Norden. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Zuvor war der Audi von Kropp nach Klein Rheide auf der L39 schon so dicht aufgefahren, dass sich der Passatfahrer genötigt fühlte, schneller zu fahren und vor ihm fahrende PKW überholte. Auch der ihm nachfolgende Audi überholte diese PKW.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die diese Situationen möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise zu dem silberfarbenen Audi Kombi geben können. Diese mögen sich bitte unter der Rufnummer 04621/32953 bei der Polizeistation in Busdorf melden.

