Polizeidirektion Flensburg / Exhibitionist in Mildstedt /Die ...

Exhibitionist in Mildstedt /Die Kriminalpolizei ermittelt

Mildstedt/Husum - Montagnachmittag (27.08.18), zwischen 15 Uhr und 16 Uhr, ging eine Mildstedterin im Erholungsgebiet "Mildstedter Tannen" spazieren. Auf dem Fußweg in den Wald hinein, zwischen der Ostenfelder Landstraße und dem Waldweg, traf sie auf eine männliche Person in einem Knick. Der Mann war gerade dabei, sich selbst zu befriedigen. An der Anwesenheit der Frau schien er sich nicht zu stören, er entschuldigte sich zwar, ließ sich aber weiter nicht stören. Die Spaziergängerin war sehr erschrocken und brachte den Vorfall abends zur Anzeige.

Den Mann beschrieb sie folgendermaßen: ca. 20-30 Jahre, schlank, groß, blaue Sportjacke mit Kapuze.

Die Kripo Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem ist am Montagnachmittag in Mildstedt oder Umgebung ein Mann aufgefallen, auf den die Beschreibung passt? Gibt es weitere Geschädigte? Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 04841-8300.

OTS: Polizeidirektion Flensburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6313 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6313.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg Norderhofenden 1 24937 Flensburg Sandra Otte Telefon: 0461 / 484 2010 E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de