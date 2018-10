Polizeidirektion Flensburg / Flensburg: Schuppen auf ...

Flensburg: Schuppen auf Schulgelände abgebrannt

Flensburg - Am Donnerstagvormittag (11.10.18) brannte gegen 10:25 Uhr auf dem Gelände der Dänischen Schule im Alten Husumer Weg in Flensburg ein Holzschuppen ab. In diesem lagerten Spielgeräte.

Der Schuppen wurde komplett zerstört, das Dach eines Fahrradunterstandes in Mitleidenschaft gezogen. Es ist ein Sachschaden von einigen Tausend Euro entstanden.

Ein Kindergarten, der sich ebenfalls auf dem Gelände befindet, wurde evakuiert. Verletzt wurde niemand. Der Alte Husumer Weg war für die Dauer der Löscharbeiten für rund 30 Minuten gesperrt.

Die Ursache für das Feuer ist unklar. Es sollen vor Brandausbruch zwei Kinder in der Nähe des Schuppens gesehen worden sein. Diese beiden sowie weitere, mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K2) unter der Telefonnummer: 0461 - 484 0 zu melden.

OTS: Polizeidirektion Flensburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6313 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6313.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg Norderhofenden 1 24937 Flensburg Christian Kartheus Telefon: 0461/484-2011 E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de