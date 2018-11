Polizeidirektion Flensburg / Flensburg - Verkehrskontrolle mit ...

Flensburg - Verkehrskontrolle mit Überraschungen/Alkoholverbot für Fahranfänger missachtet

Flensburg - Jeder Schluck Alkohol ist für Fahranfänger einer zu viel: Diese Erfahrung musste eine 19-jährige Autofahrerin aus Nordfriesland machen.

Am Dienstagabend (30.10.18), um 23.45 Uhr entschloss sich eine Streifenwagenbesatzung des 2. Polizeirevieres in Flensburg zu einer Verkehrskontrolle am Hafendamm. Kontrolliert wurde ein Opel, welcher von einer jungen Fahrzeugführerin geführt wurde. Auf Nachfrage gab die 19-Jährige an, Alkohol getrunken zu haben. In dem Fahrzeug beförderte die junge Frau vier Fahrgäste. Die jungen Leute waren allesamt gut gelaunt, freundlich und verkleidet, denn es wurde Halloween gefeiert. Da alle getrunken hatten, wurde das Fahrzeug von einem Beamten geparkt. Als er den Opel abschließen wollte, kletterten, nicht nur zur Überraschung der Polizisten, aus dem Kofferraum der Limousine zwei weitere verkleidete Halloweenfans. Ein Alkoholtest bei der jungen Fahrerin, welche sich noch in der Probezeit befindet, ergab einen Wert von über 0,4 Promille. Für Fahranfänger gilt in der Probezeit ein absolutes Alkoholverbot am Steuer. Gegen die 19-Jährige wurde nun ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

