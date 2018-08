Polizeidirektion Flensburg / Garagenbrand verursacht hohen ...

Garagenbrand verursacht hohen Sachschaden, eine leichtverletzte Person

Ahrenviölfeld - Am Donnerstagmorgen (16.08.18), um 10.04 Uhr, wurde der Brand einer Garage mit angrenzendem Anbau im Schulweg in Ahrenviölfeld gemeldet. Der Hauseigentümer hatte den Brand selbst festgestellt und den Notruf abgesetzt. Der Rentner befand sich zusammen mit seinem Sohn im Wohnhaus, als das Feuer in der Garage aus bisher ungeklärter Ursache ausbrach. Der Hauseigentümer versuchte noch sein Motorrad aus der Garage zu holen und erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde noch vor Ort von Rettungskräften behandelt. Die Garage und der Anbau brannten vollständig nieder. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf den Wohnbereich des Hauses verhindern. Dieses wurde allerdings durch die nötigen Löscharbeiten stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 250000 Euro. Insgesamt waren ca. 100 Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Ahrenviölfeld, Ahrenviöl, Bondelum, Schwesing, Immenstedt und Treia an den Löscharbeiten beteiligt. Außerdem wurden zwei Streifenwagen aus Viöl und Husum zum Brandort entsandt. Die Kripo Husum hat die Ermittlungen übernommen.

