Polizeidirektion Flensburg / Husum: Fahrradkontrollen mit dem ...

Husum: Fahrradkontrollen mit dem Schwerpunkt Beleuchtung im Bereich Husum

Husum - In der Zeit vom 01.11.18 bis zum 01.03.19 führte das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Nord (Fachdienst Husum) verstärkt Kontrollen von Fahrrädern im Bereich Husum durch.

Ziel war es, in der dunklen Jahreszeit die Beleuchtung und Erkennbarkeit der Fahrräder zu überprüfen, festgestellte Mängel aufzuzeigen und abzustellen zu lassen.

Vornehmlich wurden in den Morgenstunden die Anfahrtswege der örtlichen Schulen überprüft. Teilweise wurden den Schulleitungen die festgestellten Mängel mitgeteilt, so dass die Lehrkräfte eine Überprüfung der Instandsetzung der Beleuchtungseinrichtungen am nächsten Tag vornehmen konnten.

Auch in der einsetzenden Dämmerung und Dunkelheit am Nachmittag wurden Fahrradfahrer im Stadtgebiet Husum weiter verstärkt kontrolliert.

539 Fahrräder wurden insgesamt kontrolliert. 114 mal wurde die mangelhafte Beleuchtung beanstandet. Davon wurden 32 mal Verwarnungsgelder erhoben.

Die hohe Zahl der mündlichen Verwarnungen erklärt sich dadurch, dass sehr viele Kinder unter 14 Jahren mit mangelhafter Beleuchtung fuhren.

Zwei Radfahrer waren nicht nur mit mangelhafter Beleuchtung, sondern auch erheblich alkoholisiert unterwegs (2,05 und 2,1 Promille). Hier wurden Strafanzeigen gefertigt.

Ein jugendlicher Radfahrer war mit der Kontrolle gar nicht einverstanden und beleidigte einen eingesetzten Kollegen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Da seine Beleuchtung nicht funktionierte, musste er seinen Weg schiebenderweise fortsetzen. Als er weit genug von den Beamten weg war, konnten diese beobachten, wie er sich wieder auf sein Fahrrad setzte und weiterfuhr. Das Verwarnungsgeld wurde deshalb in diesem Fall verdoppelt.

Großes Unverständnis kam bei den kontrollierenden Beamten auf, als ein achtjähriges Mädchen in der Dunkelheit vor der Schule angehalten wurde, weil ihr Licht vorne und hinten nicht funktionierte. Sie trug keinen Fahrradhelm und das Fahrrad hatte keine funktionierenden Bremsen. Über die Lehrerkraft wurden die Eltern kontaktiert, damit diese ihre Tochter nach Unterrichtsschluss abholen konnten. Eine Weiterfahrt mit ihrem Fahrrad wurde untersagt.

Positiv aufgefallen war, dass sie Anzahl der funktionierenden Beleuchtung zugenommen hat. Wurden im Jahr 2017 bei insgesamt 516 Fahrrädern 170 beanstandet, waren es in diesem Jahr von 539 Rädern 114.

Nichtsdestotrotz werden die Fahrradkontrollen auch in der dunklen Jahreszeit 2019/2020 wieder stattfinden.

