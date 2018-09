Polizeidirektion Flensburg / Husum/Rödemis - Einbruch in ...

Husum/Rödemis - Einbruch in Einfamilienhaus /Kripo ermittelt

Husum/Rödemis - In der Zeit von Sonntagnachmittag (16.09.18), 15 Uhr, bis Montagmorgen (17.09.18), 9 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße Lagedeich in Husum/Rödemis eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein rückwärtiges Fenster und betraten anschließend das Haus. In diesem durchsuchten sie alle Räume nach Stehlgut und entkamen u.a. mit einem Flachbildfernseher der Marke "Universum" (1 m x 0,65 cm), mehreren Modeleisenbahnen und Waggons der Marke Märklin", sowie einem Bahnhofsgebäude für Modelleisenbahnlandschaften. Außerdem wurde eine afrikanische Holzschnitzfigur "Waldläufer mit Spitzbart" entwendet. Die Kripo in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet? Wer kann Angaben zu den gestohlenen Gegenständen machen? Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 04841-8300. Vielen Dank!

