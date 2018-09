Polizeidirektion Flensburg / Schleswig - Einbrüche in ...

Schleswig - Einbrüche in Vereinsheime / Polizei sucht Zeugen

Schleswig - Am Wochenende wurde in drei Vereinsheime in Schleswig eingebrochen. Die Kripo in Schleswig hat die Ermittlungen übernommen. In der Husumer Straße wurde in ein Sportlerheim eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein rückwärtiges Fenster und gelangten so in das Vereinsheim. Der Einbruch muss in der Zeit von Freitagabend (14.09.18), 23.15 Uhr, bis Samstagmorgen (15.09.18), 08.30 Uhr, begangen worden sein. Es wurde Bargeld entwendet. In der Straße Haferteich wurde in zwei Vereinsheime eingebrochen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter ein Fenster auf und gelangten so in das eine Vereinsheim. Es wurde Bargeld und Alkohol entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Im Nachbar-Vereinsheim wurde in der Zeit von Sonntagnachmittag (16.09.18), 16.30 Uhr, bis Montagmorgen (17.09.18), 07.30 Uhr, eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine rückwärtige Tür. Auch hier wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die Kripo fragt: Wer hat am Wochenende in Schleswig auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder Geräusche wahrgenommen, die mit einem Einbruch zusammenhängen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04621-8440 zu melden.

