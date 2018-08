Polizeidirektion Flensburg / Schleswig: Nach Unfall auf B 76 ...

Schleswig: Nach Unfall auf B 76 wird eine Harley Davidson gesucht

Schleswig - Nach einem Verkehrsunfall auf der B 76 bei Schleswig wird der Fahrer einer Harley Davidson gesucht. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag, 17.08.18 gegen 19:00 Uhr.

Eine Motorradfahrerin (BMW) fuhr hinter einem VW Passat in Richtung Busdorf. In Höhe der "Gottorfstraße" wurde der Passat von einer Harley Davidson überholt. Diese scherte anschließend dicht vor dem Golf wieder ein, musste wegen eines Staus jedoch bremsen, so dass die 26-jährige Fahrerin des Passats stark abbremsen musste. Die BMW-Fahrerin fuhr auf den Passat auf und stürzte mit ihrem Krad. Die 59-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt.

Die Harley Davidson fuhr anschließend weiter. Es soll ein relativ schmales Modell und (dunkel) olivgrün lackiert gewesen sein. Es soll sich um ein älteres Modell (vor 2000) handeln.

Hinweisgeber oder der Fahrer der Harley werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schleswig: 04621 - 84 0 zu melden.

