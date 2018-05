Polizeidirektion Flensburg / Wallsbüll: Unbekannte biegen ...

Wallsbüll: Unbekannte biegen Verkehrsschild in Radweg - Radfahrer verletzt

Wallsbüll (Kreis SL-FL) - Am Dienstagvormittag (22.05.18) verunglückte ein Radfahrer auf der B 199 bei der Bushaltestelle beim Wallsbüller Kreuz. Der 76-jährige Mann fuhr gegen 10:00 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Flensburg. Aufgrund der tief stehenden Sonne konnte er nicht sehen, dass ein Verkehrszeichenträger verbogen war und im 45-Grad-Winkel in den Radweg ragte. Der Mann stieß mit dem Bushaltestellenschild zusammen, stürzte und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizeistation Schafflund ermittelt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer Hinweise zu den Verursachern der Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 04639 - 98464 zu melden.

