Polizeidirektion Hannover / 26-Jährige erleidet bei ...

26-Jährige erleidet bei Stadtbahnunfall schwere Verletzungen - Die Polizei sucht Zeugen!

Hannover - Heute Mittag, 23.05.2018, gegen 12:25 Uhr, ist eine Stadtbahn der Linie 17 an der Goethestraße (Mitte) mit einem Mercedes zusammengestoßen. Die 26 Jahre alte Autofahrerin hat dabei schwere Verletzungen erlitten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die 26-jährige Mercedes-Fahrerin vom Königsworther Platz kommend auf der Brühlstraße, in Richtung Goethestraße unterwegs gewesen.

An der Kreuzung Brühlstraße Ecke Goethestraße hielt sie an einer roten Ampel. Als die junge Frau nach eigenen Angaben bei Grünlicht ihre Fahrt in Richtung Leibnizufer fortsetzte, stieß sie mit der für sie von rechts kommenden Stadtbahn zusammen.

Bei der Kollision erlitt die Autofahrerin Verletzungen am Kopf. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in eine Klinik, wo sie zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde.

Da sowohl die Autofahrerin als auch die 23 Jahre alte Stadtbahnfahrerin äußerten, bei Grünlicht gefahren zu sein, sucht die Polizei Zeugen zur Ampelsituation.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 000 Euro.

Die Bahnstrecke war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt - es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Zeugen werden gebeten, unter der Rufnummer 0511 109-1888 Kontakt zum Verkehrsunfalldienst Hannover aufzunehmen. /pu, pfe

