Polizeidirektion Hannover / Alkoholisierter Motorradfahrer kommt ...

Alkoholisierter Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Hannover - Am Freitag, 24.08.2018, gegen 16:40 Uhr, ist ein 67-Jähriger mit seiner Honda Silverwing auf der Bundesstraße (B) 6 am Seelhorster Kreuz verunglückt und dabei schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Senior mit seinem Roller auf dem Südschnellweg in Richtung Osten unterwegs. Am Seelhorster Kreuz bog er mit seiner Honda nach rechts auf die B 6 ab, um weiter in Richtung Laatzen zu fahren. In der Auffahrt zur B 6 (in einer Rechtskurve) verlor er die Kontrolle über seine Maschine, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Seitenschutzplanke. Anschließend stürzte der 67-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Nachdem er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gekommen war, entnahm ein Arzt bei dem 67-Jährigen eine Blutprobe. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1 000 Euro. /has

