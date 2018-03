Polizeidirektion Hannover / Amtswechsel in der Polizeiinspektion ...

Amtswechsel in der Polizeiinspektion (PI) Süd

Hannover - Im Rahmen einer Feierstunde hat heute Mittag (28.03.2018) der Behördenleiter der Polizeidirektion Hannover, Volker Kluwe, den Leiter der Polizeiinspektion Süd, Polizeidirektor (PD) Manfred Bodemann, in den Ruhestand versetzt. Die Dienststellenleitung wird Frau Polizeioberrätin (PORin) Ilka Kreye ab dem 01. April 2018 übernehmen.

Mit Ablauf des Monats wird der 62-jährige Polizeidirektor Manfred Bodemann nach fast 44 Dienstjahren in den Ruhestand versetzt. Seine polizeiliche Laufbahn begann der PD im Oktober 1974 bei der Landespolizeischule in Bad Iburg. Bis zum Jahr 1985 durchlief Manfred Bodemann diverse Stationen im Bereich der Polizeidirektion Hannover, ehe er im gleichen Jahr den Aufstieg in den höheren Dienst bei der Polizei begann. Seit Oktober 2010 ist er Leiter der PI Süd.

"Manfred Bodemann hat die Rolle des PI-Leiters mit viel Kompetenz, Sachverstand, einem großen sozialen Engagement und vor allem mit jeder Menge Herz ausgefüllt. Er übergibt eine sehr gut geführte Dienststelle und kann daher zu Recht mit Stolz und Zufriedenheit seinen wohlverdienten Ruhestand antreten", so Behördenleiter Volker Kluwe zur Verabschiedung des Kollegen.

Auf Manfred Bodemann wird nun PORin Ilka Kreye zum 01. April 2018 folgen. "In ihrer Vorgesetztenfunktion habe ich Frau Kreye immer mitarbeiterorientiert und einfühlend wahrgenommen, ohne dass sie von ihren klaren Grundprinzipien abgewichen ist. Ich bin davon überzeugt, dass sie diese positiven Führungseigenschaften auch in ihre neue Funktion einbringen wird", so der Polizeipräsident. Ilka Kreye ist 46 Jahre alt und seit über 27 Jahren Polizeibeamtin des Landes Niedersachsen. Nachdem sie zuletzt verantwortlich für den Bereich Einsatz in der PI Süd war, wird Ilka Kreye nun ab dem 01. April 2018 Leiterin der PI Süd. /has, kor

