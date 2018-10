Polizeidirektion Hannover / Arbeitsunfall in Sehnde

Arbeitsunfall in Sehnde

Hannover - Am Dienstagnachmittag, 02.10.2018, kurz nach 16:30 Uhr, ist ein 25-Jähriger in einer Reifenfirma an der Hannoverschen Straße (Ortsteil Höver) von einem Gabelstapler gefallen und zirka sieben Meter in die Tiefe gestürzt.

Nach bisherigen Informationen war der Angestellte damit beauftragt Reifen in Regale einzusortieren. Aus bislang ungeklärter Ursache trat der Mann in etwa sieben Metern Höhe neben die Arbeitsfläche des Staplers und stürzte zu Boden. Alarmierte Rettungskräfte leisteten bei dem Schwerverletzten Erste Hilfe, ehe der Hannoveraner mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. /has

OTS: Polizeidirektion Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/66841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_66841.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover Pressestelle Philipp Hasse Telefon: 0511 109-1042 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/