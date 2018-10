Polizeidirektion Hannover / Badenstedt: Polizei nimmt zwei ...

Badenstedt: Polizei nimmt zwei Einbrecher fest

Hannover - Am Montagmorgen, 01.10.2018, haben Beamte der Polizeiinspektion West zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Badenstedter Straße festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten aufmerksame Anwohner das Duo um kurz vor 11:00 Uhr beim Betreten des Hauses bemerkt, wenig später laute, knackende Geräusche aus den oberen Stockwerken gehört und daraufhin die Polizei alarmiert.

Die eingesetzten Beamten stellten nach ihrer Ankunft im zweiten Obergeschoss eine angelehnte und offenbar aufgebrochene Wohnungstür fest. In der Wohnung trafen sie auf das zuvor beschriebene Duo (35 und 40 Jahre). Die beiden Tatverdächtigen hatten Einbruchwerkzeug sowie mutmaßliches Diebesgut bei sich und ließen sich widerstandslos festnehmen.

Das Duo soll heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls und prüft, ob der 35-Jährige auch für weitere Taten in Hannover in Frage kommt. /pu, st

OTS: Polizeidirektion Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/66841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_66841.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover Andre Puiu Telefon: 0511 109-1043 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/