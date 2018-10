Polizeidirektion Hannover / Beendigung einer ...

Beendigung einer Öffentlichkeitsfahndung! Passant findet Vermisste

Hannover - Die seit heute, 14.10.2018, 09:30 Uhr, vermisste Südstädterin (wir haben berichtet) ist wieder da.

Ein Passant war kurz vor 18:00 Uhr an den Dreiecksteichen in Ricklingen auf eine offenbar verwirrte Frau aufmerksam geworden und verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen ihrer Überprüfungen stellten die alarmierten Beamten fest, dass es sich um die vermisste 66-Jährige handelt. Ein Rettungswagen transportierte die Frau zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik. /st

