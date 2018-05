Polizeidirektion Hannover / Bothfeld: Lagerraum gerät aus bislang ...

Bothfeld: Lagerraum gerät aus bislang unbekannter Ursache in Brand

Hannover - Freitagnachmittag (25.05.2018), gegen 13:45 Uhr, ist in einem an eine Doppelhaushälfte an der Straße Heidewinkel angrenzenden Lagerraum aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die 20-jährige Tochter der sich im Urlaub befindlichen Hauseigentümer hatte gegen 13:45 Uhr eine starke Rauchentwicklung in dem an das Haus angrenzenden Lagerraum festgestellt und die Rettungskräfte alarmiert.

Die Feuerwehr löschte den im Vollbrand stehenden Anbau, der jedoch durch die Flammen komplett ausbrannte. Die angrenzende Doppelhaushälfte wurde durch das Feuer leicht beschädigt, ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Zur Ermittlung der bislang ungeklärten Brandursache werden Experten des Zentralen Kriminaldienstes den Geschehensort in den nächsten Tagen aufsuchen.

Der entstandene Schaden wird auf 20 000 Euro geschätzt./ schie

