Polizeidirektion Hannover / Brand in der Justizvollzugsanstalt ...

Brand in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hannover

Hannover - Ein 30-jähriger Insasse der JVA Hannover (Schulenburger Landstraße im hannoverschen Stadtteil Hainholz) ist gestern, 15.05.2018, bei einem Feuer in seiner Zelle leicht verletzt worden. Er hat seine Räumlichkeiten vorsätzlich in Brand gesetzt.

Bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge waren die Flammen gegen 18:00 Uhr in der Zelle des 30-Jährigen ausgebrochen. Aufmerksame Mithäftlinge und ein JVA-Pastor informierten die Justizangestellten, die schlussendlich die Rettungskräfte alarmierten. Nachdem der Insasse aus seiner Zelle gerettet wurde, konnte der Brand in den Räumlichkeiten gelöscht werden. Mit einer leichten Rauchgasintoxikation kam der 30-Jährige zur stationären Beobachtung in eine Klinik.

Heute haben Ermittler des Fachkommissariats für Brandermittlungen die Haftzelle, die zurzeit nicht nutzbar ist, untersucht. Sie gehen von einer vorsätzlichen Brandlegung durch den 30-Jährigen als Ursache für das Feuer aus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 10 000 Euro. /has, schie

