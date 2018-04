Polizeidirektion Hannover / Bundesautobahn 2: Ein ...

Bundesautobahn (BAB) 2: Ein Schwerverletzter und Vollsperrung nach Verkehrsunfall - Die Polizei sucht Zeugen!

Hannover - Heute Mittag, 06.04.2018, gegen 12:50 Uhr, ist es auf der BAB 2 zwischen Lauenau und Bad Nenndorf zu einem Unfall mit insgesamt vier Fahrzeugen gekommen. Dabei ist ein 44-Jähriger in seinem Lkw eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 43 Jahre alter VW-Fahrer mit seinem Pritschenwagen samt Anhänger auf dem rechten der drei Fahrstreifen der BAB 2 in Richtung Berlin unterwegs gewesen.

Zwischen den Anschlussstellen Lauenau und Bad Nenndorf wechselte ein 25-jähriger Seat-Fahrer mit seinem Wagen vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und touchierte dabei den Anhänger des VW. Dieser riss daraufhin ab und kippte auf die Fahrbahn, während der Seat ins Schleudern geriet und auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen kam.

Ein nachfolgender 48-jähriger Trucker bemerkte das Unfallgeschehen und schaffte es vor den verunfallten Fahrzeugen zu bremsen. Der 44 Jahre alte Fahrer eines Lkw hinter ihm konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Sattelzug auf.

Der 44-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend brachte ihn ein Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Die beiden 25 und 43 Jahre alten Fahrer des Seat und des VW zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Kliniken gebracht.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die BAB 2 in Richtung Berlin bis etwa 16:40 Uhr voll gesperrt werden. Aktuell wird der Verkehr zweispurig an der Unglücksstelle vorbeigeführt, es kommt zu erheblichen Behinderungen. Nach Schätzungen der Polizei ist ein Gesamtschaden in Höhe von 20 000 Euro entstanden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0511 109-1888 beim Verkehrsunfalldienst Hannover. /pu

OTS: Polizeidirektion Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/66841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_66841.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover Andre Puiu Telefon: 0511 109-1043 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/