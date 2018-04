Polizeidirektion Hannover / Bundesautobahn 2: Ein ...

Bundesautobahn (BAB) 2: Ein Schwerverletzter bei Auffahrunfall

Hannover - Am Mittwochmorgen, 18.04.2018, kurz nach 10:00 Uhr, ist ein 41-Jähriger mit seinem Lkw auf der BAB 2 im Schaumburger Land offenbar ungebremst gegen zwei auf dem Standstreifen stehende Laster gefahren und dabei schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 41-Jährige mit seinem DAF auf der BAB 2, von Hannover kommend, in Richtung Bielefeld unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Rehren und Bad Eilsen Ost kam der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts auf den Standstreifen ab und fuhr dort gegen zwei zuvor verunfallte Lkw. Zunächst prallte der DAF gegen den hinteren Tanklastzug (Scania), dabei riss das Führerhaus des 41-Jährigen ab, wurde über die Fahrbahn geschleudert und kollidierte anschließend mit dem vorderen Laster (DAF). Schlussendlich schleuderte das Führerhaus zurück auf die Fahrbahn und prallte gegen einen Transporter, der auf der mittleren Spur in Richtung Bielefeld unterwegs war. Alarmierte Rettungskräfte konnten den 41-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreien, er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die anderen Fahrer blieben unverletzt.

Die BAB 2 musste in Höhe der Unfallstelle in Richtung Bielefeld für eine Stunde voll gesperrt werden - es entstand ein Rückstau von etwa zehn Kilometern. Aktuell wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von 105 000 Euro. /has, schie

