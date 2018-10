Polizeidirektion Hannover / Bundesautobahn 2: Ein ...

Bundesautobahn (BAB) 2: Ein Schwerverletzter nach Auffahrunfall

Hannover - Heute Nachmittag, 11.10.2018, ist es auf der BAB 2 in Höhe des Autobahnkreuzes Buchholz zu einem Unfall zwischen zwei Lkw gekommen, wobei ein Fahrer (30 Jahre) schwer verletzt worden ist.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei Hannover war der 30-Jährige kurz nach 13:30 Uhr mit seinem 7,5-Tonner auf der BAB 2 in Richtung Dortmund unterwegs. In Höhe des Autobahnkreuzes Buchholz bemerkte er offenbar aus Unachtsamkeit ein Stauende zu spät und fuhr auf den Sattelzug eines 37 Jahre alten Fahrers auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend transportierte ein Rettungswagen den schwer verletzten 30-Jährigen zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Während der Bergungsmaßnahmen - unter anderem landete ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle - musste die BAB 2 in Richtung Dortmund bis etwa 15:15 Uhr voll gesperrt werden. Aktuell wird der Verkehr einspurig an der Unglücksstelle vorbeigeführt - es kommt zu Behinderungen. Nach Schätzungen der Polizei ist ein Gesamtschaden in Höhe von 50 000 Euro entstanden. /now, ows

