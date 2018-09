Polizeidirektion Hannover / Bundesautobahn 2: Ein Toter ...

Bundesautobahn (BAB) 2: Ein Toter nach Auffahrunfall mit Lkw

Hannover - Heute Vormittag, 04.09.2018, ist ein bislang nicht identifizierter Fahrer eines Lkw-Gespanns in Höhe der Anschlussstelle (AS) Wunstorf Luthe aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Sattelzug aufgefahren und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Trucker gegen 11:30 Uhr mit einem Gespann auf dem Hauptfahrstreifen der dreispurigen Autobahn in Richtung Dortmund unterwegs. Kurz hinter der AS Wunstorf Luthe fuhr er aus derzeit nicht geklärter Ursache auf den an einem Stauende stehenden DAF eines 53-Jährigen auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen davor stehenden Auflieger eines weiteren Lastwagens geschoben und dieser wiederrum auf einen Autotransporter.

Der Unfallverursacher wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Mann in eine Klinik, wo er wenig später verstarb.

Der 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant versorgt, die beiden anderen Lkw-Fahrer (26 und 53 Jahre) blieben unverletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 120 000 Euro.

Die BAB 2 war in Höhe der AS Wunstorf Luthe bis etwa 13:15 Uhr voll gesperrt und der Verkehr wird derzeit einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kommt weiterhin zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Maßnahmen zur Identifizierung des Verstorbenen dauern an. /pu

OTS: Polizeidirektion Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/66841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_66841.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover Andre Puiu Telefon: 0511 109-1043 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/