Polizeidirektion Hannover / Bundesautobahn 2: Zahlreiche ...

Bundesautobahn (BAB) 2: Zahlreiche Abstandsverstöße geahndet

Hannover - Beamte der Spezialisierten Verfügungseinheit (SVE) der Polizei Hannover haben Mittwochvormittag (30.05.2018) auf der BAB 2 bei Bad Eilsen die Einhaltung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstands überwacht und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt.

Bereits seit geraumer Zeit gehört mangelnder bzw. nicht ausreichender Sicherheitsabstand, neben Fehlern beim Fahrstreifenwechsel und Überholen zu den Top drei Unfallursachen mit Lkw-Beteiligung auf der BAB 2. Daher hat die SVE des Zentralen Verkehrsdienstes am Mittwochvormittag auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover gezielte Kontrollen durchgeführt. In der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr positionierten sich die Beamten etwa 1 000 Meter vor der Anschlussstelle Bad Eilsen. Insgesamt stellten sie 29 Abstandsverstöße von Lkw (davon zwölf ausländische Fahrzeuge) fest.

Darüber hinaus wurden 38 Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und diesbezüglich Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei einem Auflieger bemerkten die Polizisten einen defekten Reifen und ein Autotransporter war unsachgemäß beladen - beide Fahrzeuge mussten ihre Mängel noch vor Ort beheben.

Die Polizei Hannover wird auch in Zukunft gezielte Kontrollen durchführen, um somit die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. /now, has

