Polizeidirektion Hannover / Bundesstraße 217: Drei Verletzte ...

Bundesstraße (B) 217: Drei Verletzte nach Zusammenstoß

Hannover - Am Samstagnachmittag, 17.11.2018, gegen 16:10 Uhr, ist es auf der B 217 im hannoverschen Stadtteil Wettbergen zu einer Kollision mit drei Fahrzeugen gekommen. Zwei Autofahrer (29 und 39 Jahre alt) haben leichte Verletzungen erlitten. Der Unfallverursacher (78 Jahre alt) ist schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 78-Jährige mit seinem Skoda Yeti auf der B 217, von Ronnenberg kommend, in Richtung Hannover unterwegs. Zwischen den Straßen Im Hellerloh sowie der Tresckowstraße kam er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem in Richtung Ronnenberg fahrenden Citroen Berlingo des 29-Jährigen zusammen. Im weiteren Verlauf prallte der Skoda Yeti noch gegen den stadtauswärtsfahrenden Kia Ceed des 39-Jährigen. Der Skoda und der Kia kamen schlussendlich auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der Citroen Berlingo geriet zunächst ins Schleudern, überschlug sich einmal und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen.

Mit leichten Verletzungen wurde der 29-Jährige vor Ort behandelt. Rettungswagen transportierten den 39-Jährigen mit leichten und den Senior mit schweren Verletzungen in Kliniken. Für zirka zwei Stunden musste die B 217 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 28 000 Euro. /has

