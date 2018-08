Polizeidirektion Hannover / Bundesstraße 6: Zwei Pkw ...

Bundesstraße (B) 6: Zwei Pkw kollidieren an Kreuzung

Hannover - Auf der B 6 im laatzener Ortsteil Gleidingen sind am Samstag, 25.08.2018, gegen 18:45 Uhr, zwei Kfz kollidiert. Bei dem Zusammenstoß sind drei Personen verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 27-Jährige mit ihrer dreijährigen Tochter in einem Skoda Superb auf der B 6, aus Hannover kommend, in Richtung Sarstedt unterwegs. An der Kreuzung B 6/Oesselser Straße wollte die junge Frau mit ihrem Skoda weiter geradeaus fahren. Zeitgleich fuhr eine 75-Jährige mit ihrem Skoda Fabia auf der B 6 aus Sarstedt kommend, in Richtung Hannover. An der Kreuzung Oesselser Straße bog die Seniorin mit ihrem Pkw nach links in Richtung Gleidingen ab und übersah dabei offenbar das entgegenkommende Fahrzeug der 27-Jährigen.

Bei der anschließenden Kollision wurde die 75-Jährige schwer verletzt. Die 27-Jährige und ihre dreijährige Tochter erlitten leichte Verletzungen. Alle kamen zur ärztlichen Behandlungen in Krankenhäuser. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste ein Fahrstreifen der B 6 in Richtung Sarstedt gesperrt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 15 000 Euro. /has

