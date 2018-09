Polizeidirektion Hannover / Calenberger Neustadt: Motorradfahrer ...

Calenberger Neustadt: Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

Hannover - Am Mittwoch, 19.09.2018, gegen 17:40 Uhr, ist ein 3er BMW auf der Brühlstraße mit einem Motorrad (BMW S1000) zusammengestoßen. Der 25-jährige Biker hat dabei schwere Verletzungen erlitten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 46-jährige Autofahrer mit seinem BMW auf der Brühlstraße, vom Königsworther Platz kommend, in Richtung Goethestraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung Brühlstraße, Ecke Escherstraße, wechselte der 46-Jährige mit seinem Fahrzeug von der rechten der drei Spuren auf den linken Fahrstreifen, um in die Escherstraße abzubiegen. Im weiteren Verlauf übersah er offenbar den Motorradfahrer, der mit seiner BMW auf dem linken Fahrstreifen in die gleiche Richtung unterwegs war, sodass es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der 25-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzt sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Aufnahme in eine Klinik. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 7 000 Euro. /has, now

