Polizeidirektion Hannover / Calenberger Neustadt: Unfall auf der ...

Calenberger Neustadt: Unfall auf der Braunstraße - Wer kann Hinweise geben?

Hannover - Am Mittwochnachmittag, 26.09.2018, gegen 14:45 Uhr, ist es auf der Braunstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 25-jährigen Radlerin und einem VW Golf gekommen. Die junge Frau hat dabei leichte Verletzungen erlitten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 58-jähriger Stralsunder mit seinem Pkw auf der Braunstraße, von der Spinnereistraße kommend, in Richtung Goetheplatz unterwegs. An der Glockseestraße fuhr die 25-jährige Radfahrerin mit ihrem Fahrrad offenbar ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn, um die Straße in Richtung der Dreyerstraße zu überqueren. Sie übersah offensichtlich den von links kommenden Pkw und wurde von ihm erfasst. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Garbsenerin leichte Kopfverletzungen - Sie trug keinen Helm - zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Sie werden gebeten, Kontakt zum Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 aufzunehmen. /has

Die Polizeidirektion Hannover empfiehlt allen Radfahrern stets einen Fahrradhelm zu tragen, um Kopfverletzungen bei Verkehrsunfällen zu verhindern.

