Polizeidirektion Hannover / Drei mutmaßliche Fahrraddiebe auf ...

Drei mutmaßliche Fahrraddiebe auf frischer Tat festgenommen

Hannover - Gestern Nachmittag, 24.04.2018, haben zwei Kinder drei Tatverdächtige (zweimal 17, einmal 18 Jahre alt) am Hintzehof im hannoverschen Stadtteil Bothfeld beim Diebstahl von drei Mountainbikes beobachtet. Polizeibeamte konnten sie daraufhin vorläufig festnehmen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielten sich die beiden Zeuginnen (zwölf und 13 Jahre alt) gegen 17:30 Uhr auf dem Schulhof der IGS Bothfeld auf, als sich die mutmaßlichen Diebe an drei auf dem Gelände abgestellten und mit Schlössern gesicherten Mountainbikes zu schaffen machten. Nachdem das Trio mit den Rädern geflüchtet war, informierten die Kinder die in einer nahegelegenen Sporthalle befindlichen Eigentümer - diese verständigten die Polizei.

Dank der detaillierten Personenbeschreibungen der jungen Zeuginnen konnten die Beamten die Tatverdächtigen wenig später auf einem Garagenhof am Hoffmannshof vorläufig festnehmen. Die drei zuvor gestohlenen Fahrräder fanden die Ermittler versteckt in einem nahen Gebüsch.

Nun ermittelt die Polizei gegen die drei Männer wegen schweren Diebstahls. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden 17-Jährigen die Dienststelle wieder verlassen. Ihr vermeintlicher Mittäter wurde aufgrund vorliegender Haftbefehle in eine Jugendarrestanstalt transportiert. /now, has

