Polizeidirektion Hannover / Duo versucht Seniorin auszurauben und ...

Duo versucht Seniorin auszurauben und hält sie längere Zeit in ihrer Gewalt - Die Polizei sucht Zeugen!

Hannover - Samstagnachmittag, 01.09.2018, haben zwei bislang unbekannte Täter eine 76-Jährige an der Stadtbahnhaltestelle Kerstingstraße (Bult) in ihre Gewalt gebracht, versucht, sie auszurauben und anschließend bis Montagfrüh (03.09.2018) in einem Rohbau am Honiggrasweg gegen ihren Willen festgehalten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Frau am Samstag gegen 15:30 Uhr an der Haltestelle Aegidientorplatz in eine Stadtbahn der Linie 6 in Richtung Messe-Ost eingestiegen. Kurze Zeit später setzten sich die beiden Täter direkt neben sie. Als die Seniorin an der Haltestelle Kerstingstraße aussteigen wollte, hinderte einer der Männer sie daran, indem er sein Bein in den Gang stellte und sie aufforderte, sitzen zu bleiben. Im weiteren Verlauf fuhr das Duo mit ihr bis zur Haltestelle August-Madsack-Straße und zwang sie dort, auszusteigen. Anschließend gingen die Männer mit ihr zu einem Rohbau an der Straßenecke Döhrbruch/Honiggrasweg (Seelhorst). Auf dem Weg dorthin bedrohte einer der Räuber die 76-Jährige mit einem Messer und nahm ihre Handtasche an sich. In dem im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus suchten die Männer mit der Frau den fünften Stock auf und hielten sie dort bis Montagfrüh (03.09.2018) gegen 01:00 Uhr gegen ihren Willen in ihrer Gewalt. Nachdem die Täter die Seniorin allein gelassen und ihr zuvor die Handtasche samt Inhalt wiedergegeben hatten, verließ auch sie die Baustelle und stürzte dabei. Im Anschluss ging sie mit leichten Verletzungen nach Hause und verständigte von dort die Polizei.

Nun suchen die Ermittler Zeugen, die ggf. die Situation beobachtet haben bzw. Hinweise zu den Gesuchten geben können.

Einer der Männer ist etwa 30 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, muskulös, hat schulterlange, dunkelbraune Haare und einen buschigen Vollbart. Während der Tat trug der ungepflegt wirkende Täter ein rotes Hemd, eine dunkelrote Jacke sowie schwarze Sneaker.

Sein Komplize ist etwas kleiner, zirka 25 Jahre alt und hat nackenlange, dunkelbraune Haare. Bekleidet war er mit einem gelb-orangen Hemd, einer anthrazitfarbenen Hose sowie Nike Schuhen mit grünen Streifen.

Beide Männer sind südländischer Herkunft und sprachen Deutsch mit Akzent. Offensichtlich kommunizierten sie untereinander in serbischer Sprache.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Süd unter der Telefonnummer 0511 109-3620 entgegen.

