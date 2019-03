Polizeidirektion Hannover / Feuer beschädigt Mercedes C-Klasse

Feuer beschädigt Mercedes C-Klasse

Hannover - Ein technischer Defekt ist die Ursache für den Brand eines Pkw in der Nacht zu heute (14.03.2019) an der Rembrandtstraße in der Kernstadt in Wunstorf.

Kurz nach 01:00 Uhr hatte der 35-jährige Eigentümer der C-Klasse zwei Mal einen laut Knall gehört. Beim Blick aus dem Fenster sah er dann den auf einem Parkplatz vor dem Wohnhaus stehenden, brennenden Mercedes. Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten die Flammen zügig löschen. Dennoch wurde die Fahrzeugfront stark beschädigt. Zusätzlich wurden durch den Brand ein neben der C-Klasse stehender Skoda Citigo sowie ein Holzzaun in Mitleidenschaft gezogen.

Heute haben Kripobeamte ihre Ermittlungen in Wunstorf aufgenommen und gehen von einem technischen Defekt in dem Mercedes aus. Den entstandenen Schaden schätzen sie auf 20.000 Euro. /now, ahm

