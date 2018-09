Polizeidirektion Hannover / Feuer zerstört Holzlaube

Feuer zerstört Holzlaube

Hannover - In der Nacht zu Samstag, 29.09.2018, ist eine auf einem Waldgrundstück an der Lehrter Straße (Burgdorf) stehende Laube in Brand geraten und vollständig zerstört worden.

Ein 19-Jähriger alarmierte die Rettungskräfte gegen 03:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war die auf einem Grundstück in einem Waldgebiet stehende Holzhütte aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten und dabei völlig zerstört worden. Ein in der Nähe stehendes, hölzernes Gartenhaus wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit nicht beziffert werden. In der kommenden Woche werden die Beamten des Fachkommissariats für Brandermittlungen den Brandort untersuchen. /st

